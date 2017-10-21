دان أمين قيادة فرع البقاع الشمالي في ​حزب البعث​ ​علي المصري​ “ما صدر عن القضاء اللبناني من حكم طال المناضل ​حبيب الشرتوني​ الذي نفذ حكم الشعب بحق المجرم العميل ​بشير الجميل​ فأنقذ بعمله البطولي لبنان من مرحلة كان سيكون فيها الصوت والقرار الصهيوني هو الأعلى”.

وتساءل بعد اجتماع لقيادة الفرع عن الأسباب “التي تمنع إعادة فتح ملفي إغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي والوزير الشهيد ​طوني فرنجية​ وعائلته”، مستنكرا ما صدر عن “النائب ​ستريدا جعجع​ من تفاخر بإجرام زوجها رئيس حزب القوات سمير جعجع”.

كذلك طلبت قيادة الفرع من الرفاق الراغبين بالترشح الى ​الإنتخابات النيابية​ القادمة إبلاغها بشكل خطي و”ذلك لإبداء الرأي من قبل القيادة القطرية وإتخاذ القرار اللازم”.