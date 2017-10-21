اكتشاف غابة للألماس الأسود الأغلى في العالم

عثرت الإدارة العامة للغابات في تركيا على منطقة جديدة بإحدى غابات ولاية زونغولداق، شمال البلاد، تحتوي على فطر الكمأ، أو ما يسمى بالألماس الأسود. والذي يعد أغلى أنواع الفطر في العالم، حيث يباع الكيلوغرام منه بمبلغ ثلاثة آلاف يورو.

ويتم الاستعانة عادة بالكلاب المُدربة من أجل إيجاد الفطر، الذي ينمو تحت الأرض بجوار جذور الأشجار الضخمة كشجرة البلوط، وبعمق يصل إلى 15 سم تحت الأرض.

ويعتبر فطر الكمأ أغلى أنواع الفطر في العالم، وذلك نظرًا لندرته، حيث يعتبر نباتًا بريًا لا يتدخل الإنسان في زراعته. وقد فشلت مساعي العديد من الدول كأستراليا والولايات المتحدة الأميركية في زراعته بمزارع خاصة.

ويستخدم في إيجاد حبات الكمأ التي تشبه في حجمها وشكلها أحيانًا حبة البطاطس، الكلاب المُدرّبة، وذلك بعد أن تم حظر الاستعانة بأنثى الخنازير للبحث عن الكمأ، خاصة في إيطاليا عام 1985 بعد أن تبين أنها تأكل الفطر بعد إيجاده.

ويشار إلى أن أسواق فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وألمانيا من أكثر الأسواق استهلاكاً للكمأ الأسود، والذي يحتوي على بروتين أكثر من اللحوم، فضلا عن فيتامين ب6 وب12 اللذين يمنعان نمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى أنه يساهم في تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم. كما ويحتوي على الفسفور والكالسيوم والحديد والزنك والنحاس.

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