السعوديات سيبدأن العمل في هذه المِهن !!

تبدأ وزارة العمل السعودية السبت تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تشمل المرحلة الثالثة، أنشطة بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، والملابس النسائية الجاهزة والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، والأقمشة.

وتتخذ الدولة، العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمائة بنهاية العام الماضي، إلى 33.1 بالمائة نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في البلاد.

كما تطبق المرحلة الثالثة، على المحلات الصغيرة القائمة بذاتها، التي تبيع فساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات، والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة “المولات”، التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.

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