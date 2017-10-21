اللواء جميل السيد: ستريدا جعجع تتفاخر بمجزرة أهدن !!

وصف اللواء جميل السيد تصريحات ستريدا جعجع بأنها عُذْر أقبح من ذَنْب!

حيث غرد اللواء السيد عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر معلقا على تفاخر ستريدا جعجع بمجزرة أهدن قائلا :

“ستريدا:زوّجوني بجعجع لأنه دعَس الزغرتاوية(بمجزرة أهدن)! المجلس العدلي:الإعدام لقاتل بشير الجميل! بشير الجميل أمر بقتل طوني فرنجية! وعدالة!!”

ستريدا:زوّجوني بجعجع لأنه دعَس الزغرتاوية(بمجزرة أهدن)!

المجلس العدلي:الإعدام لقاتل بشير الجميل!

بشير الجميل أمر بقتل طوني فرنجية!

وعدالة!! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 20, 2017

وأضاف اللواء السيد في تغريدة آخرى

“ستريدا جعجع تعتذر من أهل زغرتا عن تفاخرها بدعوَسة جعجع لهم! عُذْر أقبح من ذَنْب! “ما ضَمَر إنسانٌ شيئاً إلّا وظَهَر في فلْتَةٍ من لسانه…”!”

ستريدا جعجع تعتذر من أهل زغرتا عن تفاخرها بدعوَسة جعجع لهم!

عُذْر أقبح من ذَنْب!

"ما ضَمَر إنسانٌ شيئاً إلّا وظَهَر في فلْتَةٍ من لسانه…"! — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 21, 2017

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