فتوش: لبنان في خطر

إعتبر النائب ​نقولا فتوش​ انه “بالأمس داسوا على الدستور والقانون وهذه أكبر جريمة ترتكب فـي حق ​لبنان​ وبحق المصير، لكن اعلمـوا جيـداً أن لبنان لا ينقذه الهواة ولا ينقذه الراكضين وراء المراكز والكراسي. فبالأمس شاهدنـا فـي المجلس كراسي، ووجّهـت كلمتـي اليها لعـدم المسؤوليـن الذيـن يجلسـون علـى هـذه الكراسي”.

وأكد فتوش، في كلمة له خلال العشاء الذي اقامه تكريما ل​جمعية تجار زحلة​ بانتخابها ان “زحلة لا يمكن أن تكون إلا بمحبة أبنائها لبعضهـم بتفاهمهم ببقـاء خلافاتهم إن وجدت داخل جدران الحيطان والحدود، وأقول لكم ولكل فردٍ فـي لبنان أن لبنان في خطر وليهتدي لبنان بكم بعيـداً عـن التسويات و​المحاصصة​ والأساليـب الملتويـة الآتية مـن هنـا ومـن هنـاك”.

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