لا تتخل عن مقعدك لكبار السن !!

قال أحد الخبراء في المجال الطبي إن تخليك عن مقعدك في الحافلة أو القطار من أجل كبار السن قد يضر بصحتهم.

وأشار الخبير إلى أن الوقوف جيد للمسنين وينبغي ألا نشجعهم على الخمول، وأضاف أنه على الأقارب أن يحثوا أحباءهم المسنين على استخدام الدرج في الصعود أو النزول بدل المصاعد أو السلالم المتحركة، بالإضافة إلى حمل الأكياس والحقائب أثناء التسوق والتجوال في المحلات التجارية.

وقال البروفيسور “Sir Muir Gray”، وهو مستشار طبي للصحة العامة في إنكلترا، إن المتقاعدين يجب أن يحافظوا على نشاطهم من أجل تجنب أن يصبحوا عبئا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

ودعا المستشار الطبي المسنين إلى ضرورة “فهم دورهم” في البقاء بصحة جيدة ووجوب قيامهم بالمشي لمدة 10 دقائق على الأقل يوميا، ووجه كلامه إلى الفئة الشابة قائلا “نحن بحاجة إلى أن نشجعهم على النشاط لا أن نطلب منهم أن يرتاحوا”.

وأكد قائلا: “يجب التفكير مرتين قبل التخلي عن مقعدك في الحافلة أو القطار لصالح شخص أكبر منك سنا، فالوقوف هو ممارسة صحية للغاية بالنسبة لهم”.

وقالت دراسة نشرت في وقت سابق من هذا العام في مجلة “Lancet Public Health” إن الحاجة للرعاية الصحية للذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما في إنكلترا وويلز ستنمو بنسبة 25%، بحلول العام 2025.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة سكارليت أومالي، جراح العظام الاستشاري في مستشفى إيستبورن العام: “نحن بحاجة إلى تحدي فكرة راحة كبار السن دائما.. الناس بحاجة للحفاظ على النشاط البدني على الرغم من تقدمهم في السن”.

وأضاف قائلا: “هم بحاجة لزيادة النشاط. يجب على كل البالغين القيام بحد أدنى من النشاط البدني بمعدل 150 دقيقة كل أسبوع، فضلا عن التدريبات اليومية”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

