أمل حجازي: لا رجوع عن فكرة الإعتزال!

21 أكتوبر, 2017 - 8:31 مساءً المصدر: وكالات
أمل حجازي: لا رجوع عن فكرة الإعتزال!

نشرت الفنانة أمل حجازي تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر أكدت من خلالها أنها لن تتراجع عن اعتزال ما كانت تقدمه من فن، وأنه لا مانع لديها بأن تقدم أعمال دينية وانسانية فكتبت: “لا رجوع عن فكرة اعتزال هذا النوع من الغناء كما اعلنت منذ اليوم الاول ولكنني من الممكن ان اقوم باعمال دينية اوانسانية فقط لا غيراقتضى التوضيح”.

 

المصدر: وكالات
21 أكتوبر, 2017

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