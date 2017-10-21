حليب الأم قد يُباع قريباً في الأسواق!

تكمن أهمية حليب الأم في احتوائه على العديد من الأجسام المضادة التي من شأنها تقوية الجهاز المناعي للطفل وحمايته من الأمراض.

لكن الجديد في الأمر وبحسب صحيفة الـ”ديلي ميل” البريطانية، هو أن البالغين سيكون بإمكانهم قريباً الاستفادة من المواد الموجودة بحليب الأم، من خلال مكمّل غذائي سيباع في الأسواق.

إذ تخطط إحدى الشركات الأميركية بوادي السيليكون في كاليفورنيا، لتحويل السكريات المفيدة للصحة بحليب الأم إلى منتج يباع بالأسواق، يستخدمه الكبار والصغار على حد سواء.

وتعتقد شركة Sugarlogix صاحبة المشروع، أنه يمكن صناعة مكملات غذائية من حليب الأم قد تُحدث ثورة في مجال الصحة.

المنتج وبحسب صحيفة “ميترو” لن يكون مفيداً للبالغين وحسب، إنما سيساعد الأمهات اللاتي يعانين مشاكل في إرضاع أبنائهن بشكل طبيعي .

وتقول كوليكا تشومفونج رئيس مجلس إدارة Sugarlogix “نحن كشركة مهتمة بمنتجات البريبايوتكس (مادة غذائية تساعد على النمو)، وجدنا أن أفضل أشكال المنتج يأتي من المصادر الطبيعية، كحليب الأم”

وتعتقد الشركة أيضاً أن المنتج سيساعد البالغين في التخفيف من آثار أمراض السكري ومرض القولون العصبي.

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