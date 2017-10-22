كيف علقت “الكتائب” على اعتداء “عكار”؟

صدر عن مجلس الاعلام في حزب الكتائب اللبنانية البيان الاتي: “حاولت يد الغدر والاجرام الليلة احراق مبنى اقليم عكار الكتائبي عند مفرق منيارة. إن هذه الافعال الجرمية التي نفذها مرتكبوها تحت جنح الظلام، تاتي ترجمة لتهديدات اطلقتها جماعات لا تؤمن بلبنان وطنيا نهائيا لجميع ابنائه، وذلك بعد صدور حكم القضاء باعدام قتلة الرئيس الشهيد بشير الجميل. إن محاولة احراق مبنى اقليم عكار الكتائبي، تؤكد ان المجرمين القتلة هم هم بالامس واليوم، يحاولون كلما سنحت لهم الفرصة تنفيذ اعتداءاتهم وإن إتخذت في كل مرة اشكالا مختلفة.

إن حزب الكتائب، إذ يحمل السلطة مسؤولية هذه الاعتداءات وتداعياتها، يدعوها الى الاسراع في اعتقال المعتدين ومحاكمتهم وانزال اشد العقاب بهم وبمن يقف خلفهم.

إن الحزب إذ يطالب الحزبيين والمناصرين بضبط النفس، يرى في ما حصل محاولة رخصية لجر الكتائب الى ردود فعل يريدها المعتدون لادخال البلاد مجددا في شريعة الغاب”.

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