إسرائيل: نحن غير معنيون بتصعيد الأوضاع في سوريا

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية، بأن إيران تحاول فرض قواعد لعبة جديدة في الساحة السورية وذلك في أعقاب تكاثر سقوط القذائف الصاروخية المدفعية باتجاه شمال هضبة الجولان السوري .

ونقلت إذاعة “صوت إسرائيل” عن مصادر أمنية وصفتها بالكبيرة تأكيدها، بأن إسرائيل غير معنية في تصعيد الأوضاع في سوريا.

وأضافت المصادر، بأن إطلاق المضادات الأرضية السورية صواريخ باتجاه طائرات سلاح الجو كما حدث الأسبوع الماضي وتصريحات رئيس هيئة الأركان الإيراني في دمشق يدلان على ازدياد حدة خطر التصعيد، بالرغم من عدم رغبة الرئيس السوري بشار الأسد، الخوض في مجابهة مع إسرائيل في الوقت الراهن على حد تعبيره.

وأكدت المصادر الإسرائيلية، انه لا تغيير في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه دمشق، وأن رسالة بهذا المضمون تم نقلها إلى السوريين من خلال الاتصالات الإسرائيلية مع ألية التنسيق الروسية وخلال الزيارة، التي قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، كما تم نقل هذه الرسالة أيضا إلى القوات الدولية العاملة في هضبة الجولان.