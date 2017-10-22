ثلاثة خروقات بحرية تابعة للعدو الاسرائيلي

أفادت ​قيادة الجيش​ أن “زورقا حريبا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم مقابل ​رأس الناقورة​، بتاريخه ما بين الساعة 1,35 والساعة 1,50، على إطلاق عدة رشقات نارية باتجاه المياه الإقليمية ال​لبنان​ية، ورمي قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة وعند الساعة 4,10، خرق زورق مماثل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالي 330 مترا ولمدة 10 دقائق وتجري متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان”.

ولفتت إلى ان “زورقا حريبا آخرا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 17,16 من يوم أمس، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 200 متر ولمدة 7 دقائق وتجري متابعة الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

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