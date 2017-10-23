في اللاذقية “كيس شبس” يقتل عائلتين.. احذروا الشيبس المفخخ!

علم الحدث نيوز عن وقوع تفجيرين في قريتي كرسانا والشبطلية بريف اللاذقية يوم أمس الأحد، وبحسب مصادرنا في المنطقة فقد سرت اشاعة شبه مؤكدة عن قيام الارهابيين بتفخيخ أكياس الشيبس وإعطائها للأطفال ومن ثم تفجر تلقائياً لدة فتح الكيس.

ففي قرية الشبطلية وجد “موريس” وهو أحد أهالي القرية كيساً كبيراً يحوي أكياس الشيبس في باص النقل فحمله إلى المنزل ليقوم طفله بفتح أحد الأكياس فيحصل انفجار كبير يودي بحياة عدد من أفراد العائلة، بينما في قرية كرسانا قامت سيدة بملاعبة طفل في باص النقل وحين همت بالنزول أعطته كيس شيبس، قام الطفل بفتحه في المنزل لتحدث الكارثة حيث أودى الانفجار بحياته واصابة أشقائه ووالدته.

ونفت مصادر الحدث نيوز في كرسانا القصة وقالت المصادر إن الانفجار ناجم عن لعب أحد الأطفال بقنبلة يدوية موجودة في المنزل أدت لبتر أحد أطرافه واصابة شقيقيه اصابات خطرة.

ولم يتمكن الحدث نيوز من التأكد من صحة المعلومة حيث قيل إن الانفجارين ناجمين عن انفجار جرة الغاز، بينما تسري الاشاعة السابق ذكرها بكثرة في القريتين.

المصدر: خاص الحدث نيوز

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