بماذا وعد أبي خليل “أهالي بسري”.. ؟

أبدى ​وزير الطاقة​ و​المياه​ المهندس ​سيزار أبي خليل​ كل تجاوب لجهة مطالب وفد من بلدات بسري وخربة بسري ومزرعة المطحنة في ​قضاء جزين​، زاره برفقة عضو ​تكتل التغيير والإصلاح​ النائب ​أمل أبو زيد​، فأوعز إلى مستشاره بضرورة الاستعجال بدعوة ​مجلس الإنماء والإعمار​ وكل الجهات والمؤسسات المعنية بتشييد هذا السد للبحث معهم وتبيان كل الخطط والدراسات الموضوعة والتي تجيب على أسئلة ومخاوف الأهالي.

كما وعد الوزير الوفد الجزيني بمتابعة الموضوع مع المؤسسات والجهات المعنية ومع النائب أمل أبو زيد لحين جلاء الصورة وطمأنة الأهالي، ووعدهم ايضاً بتقديم توصية إلى ​البنك الدولي​ ومجلس الإنماء والإعمار في حال الاستشعار بأي خطر للوقوف إلى جانب الأهالي كون هاتين المؤسستين هما الجهتان الصالحتان والمعنيتان مباشرة بإنشاء ومتابعة اعمال السد.

وأعرب الوفد عن تأييده لفكرة تشييد السد نظراً لمنافعه وأبدى ارتياحه للتجاوب الذي أبداه الوزير ابي خليل في ما يتعلق بالمخاوف التي أبرزها الحاضرون ومدى حرصه على العمل من اجل تأمين كل مستلزمات الأمان والراحة للاهالي القاطنين في محيط السد.

وكان الوفد طالب الدولة بتحمّل مسؤولياتها لجهة تطمين الاهالي وعدم تركهم في حال نشوء أي خطر نتيجة سيول أو فيضان أو خلل بنيوي أو حتى خطر أمني يمكن أن يستجد أو يتعرّض له السد , ودعا الى ضرورة تأمين بدل سكن أو بدل إخلاء أو تعويض للمنازل أو المؤسسات المتواجدة في محيط السد أي في خراج بلدات بسري وخربة بسري ومزرعة المطحنة.

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