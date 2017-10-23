الحكم بحق “الشرتوني” يطال منظومة 8 آذار

اعتبر الرئيس السابق للحزب “السوري القومي الإجتماعي” ​جبران عريجي​ أن “هناك سياسيين يعيشون في القرون الوسطى”، مشيرا إلى أن “محاكمة المتهمين خلال الحرب الأهلية لم تتم بشكل سليم والناس لم تتحاسب وتم إغلاق الملف، إلا أنه تبين أن الناس مصرة على هذا الأمر”.

وفي حديث إذاعي، أوضح أن الحكم بحق حبيب الشرتوني يطال منظومة 8 آذار وتم الحكم على مشروع سياسي ووطني معين، مذكرا أن الرئيس ميشال عون أتى بفضل 8 آذار، وبعد الحكم لا أعتقد أن الحزب القومي بمأزق إنما لبنان في مأزق، لافتا إلى أن في عهد الرئيس عون أعتقد أنه لم يكن يجب أن تنزلق الأمور بهذا الشكل.

وأكد أن “الحزب القومي هو حزب علماني ولن تتنباه أي طائفة، ومن السهل أن تجعل الطائفة الشخص عميلا أو بطلا، والطائفة حولت بشير إلى حلم ضائع”، مشيرا إلى أن حبيب الشرتوني اعتبر أن تصفية بشير تأسيس لفكرة المقاومة.

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