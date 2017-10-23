للتمتع بالوزن المثالي اضف هذا الطعام اللذيذ!

كلها أحلام وأمنيات نصبو إليها.. وهنا نقدم أحد الحلول السحرية التي قد تساهم في تحقيق ذلك الحلم، وذلك على ذمة موقع “بولد سكاي” المعني بالشؤون الصحية.

السر يكمن في “الفطر”.. أو “عيش الغراب” أو “المشروم”.. فله مسميات عدة، إلا أن الفوائد واحدة.

فقد أثبت بحث حديث أن إدراج الفطر إلى وجبة الفطور له عدة فوائد، فيما يخص الوزن والرشاقة. فالفطر يعطي إحساساً بالامتلاء والشبع، لذا يمنعك من تناول أي عناصر غذائية أخرى قد تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وتشير القائمة على البحث البروفيسور جوآن سلافين، من جامعة “مينيسوتا” الأميركية، إلى أن هناك فوائد عدة لاستبدال اللحوم بالفطر في عدد من وجباتنا خلال اليوم، وذلك لأن الفطر غني بالبروتينات.

وقد استغرق البحث 10 أيام، تم خلالها عقد مقارنة بين تأثير تناول اللحوم والفطر على الشعور بالامتلاء أو ما نسميه “التخمة”. فقد وجد البحث أن 28 غراماً من اللحوم يعادل 226 غراماً من الفطر، من حيث كمية البروتين.

كما أن المشاركين في البحث، الذي نشرت نتائجه بدورية “Journal Apetite”، أشاروا إلى شعورهم بامتلاء أكثر بعد تناول الفطر وعدم شعورهم بالجوع سريعاً بعد انتهاء الوجبة، خاصة خلال وجبة الفطور.

إلا أن هذا ليس كل شيء فيما يخص الفطر، فهناك عدة فوائد أخرى على صحة الجسم بشكل عام، ومنها:

1- يعزز من مناعة الجسم

يحتوي الفطر على مكونات تعزز من مناعة الجسم، فتحميه من العدوى والجراثيم. لذا ينصح بتناول الفطر من أجل تقوية مناعة جسمك بشكل عام.

2- يقي من ارتفاع الكوليسترول الضار

يحتوي الفطر على الكثير من الألياف والقليل من الكربوهيدرات، وهما عنصران يمنعان تكون الكوليسترول الضار. كما أن البروتينات الموجودة في الفطر تقي من العديد من أمراض القلب.

3- يقي من الإصابة بالسكري

يحتوي الفطر على “أنسولين” طبيعي، إضافة إلى العديد من الإنزيمات المفيدة التي تساعد في تكسير السكر والنشويات في الأطعمة التي نتناولها. لذا فإن الفطر مفيد جداً لمرضى السكر.

4- يخفض ضغط الدم المرتفع

يحتوي الفطر على كميات كبيرة من البوتاسيوم، مما يساعد في تقليل حدة التوتر لدى الإنسان، كما أنه يرخي الأوعية الدموية ويخفض من ضغط الدم المرتفع.

5- يعزز من صحة العظام

يحتوي الفطر على كمية كبيرة من الكالسيوم، مما يساعد في حماية العظام. وتناول الفطر بشكل منتظم يقي من مرض هشاشة العظام، خاصة لدى السيدات.