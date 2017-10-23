فازوا بـ16 مليون دولار فاتخذوا «أفظع» قرار ممكن

وأكد الفائزون وهم في مقتبل العمر، أنهم لن يعودوا مجددا إلى العمل.

وبحسب ما نقلت “ديلي تلغراف” فإن الفائزين وهم جميعا من العمال البسطاء، سيقتسمون الجائزة فيما بينهم، وسيقبض كل منهم حصة تصل إلى 2.73 مليون دولار.

واشترى “المحظوظون” قسيمة الشراء على الانترنت من موقع اليانصيب الرسمي في أستراليا، وفضلوا عدم الإدلاء بهوياتهم بعد الفوز.

ويطمح الفائزون إلى بدء حياة جديدة بعد الثراء، ويعتزمون سداد ما بذمتهم من ديون فضلا عن شراء بيوت والتخلص من مشقة العمل التي تكبدوها في أيام الفقر الخالية.