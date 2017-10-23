هذا ما تضمن لقاء “عون وحاكم استراليا”..

قال ​الرئيس ميشال عون​ بعد لقائه حاكم ​أستراليا​ بيتر كوسغروف “أنني لمست مدى محبة الحاكم ل​لبنان​ وإعجابه بحيوية شعبه وثمّنت التقدير الذي يكنّه للحضور اللبناني في أستراليا”، مضيفاً “أنني أبلغت سعادته أن ما يجمع بلدينا أكبر من مجرّد التمسك بقيم السلام والديموقراطية بل يتعداه الى احترام التعددية وحق الاختلاف والتنوع”.

وفي مؤتمر صحافي مع حاكم ​استراليا​، قال “إنني أطلعت الحاكم على مطلب لبنان في أن يكون مركزا دولياً معتمداً من ​الأمم المتحدة​، لحوار الأديان والحضارات والأعراق”، لافتا إلى “أننا طلبنا دعم استراليا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة في المحافل الدولية من دون أن نغفل ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومنها 1701”.

وأضاف: “ركزنا على أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمة السورية وضرورة الإسراع في إيجاد حل لأزمة النازحين يساهم في إعادتهم الى المناطق الآمنة”، مشيرا إلى “اننا توافقنا على ضرورة تفعيل علاقاتنا الثنائية على مختلف الصعد وتطوير آليات التعاون في كافة المجالات وفق دينامية متجددة”.

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