في درعا المرض مسموح يوم الخميس فقط!

قررت فصائل الجبهة الجنوبية إعادة فتح طريق حوض اليرموك في درعا والذي يعتبر صلة الوصل بين أماكن سيطرة الجبهة الجنوبية ومناطق سيطرة جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً، وهددت الجبهة بإغلاق الحاجز بشكل نهائي في حال أقدم جيش خالد على أي اعتداء جديد.

ويعتبر الطريق منفذ المدنيين المتواجدين بمناطق سيطرة داعش والذي يحصلون من خلاله على الحاجات الأساسية من غذاء ومحروقات، حيث تقوم فصائل الجبهة الجنوبية بإغلاقه عند كل اشتباك مع جيش خالد للتضييق عليه أكثر مايؤدي لزيادة الضغط على المدنيين بالدرجة الأولى، بينما تحتج ذات الفصائل على الحكومة السورية وتتهمها بأنها لا تراعي ظروف المدنيين أثناء الاشتباكات والحصار.

وعلم سناك سوري أن الحاجز التابع للجبهة الجنوبية والواقع على الطريق سيفتح يومي السبت والأحد من كل أسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً لدخول الأدوية والمحروقات والأغذية، كما سيفتح يوم الخميس بنفس الموعد أمام المرضى والحالات الإنسانية، “يعني الي عندو مرض يأجلوا للخميس مابصير قبل هاليوم يمرض الواحد”.

وغالباً ماتندلع الاشتباكات بين جيش خالد وفصائل الجيش الحر وتنتهي بدون أي تغيير في خارطة السيطرة لكلا الطرفين.

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