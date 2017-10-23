دعوة من بري إلى المغتربين: “سجّلوا أسماءكم”

أوضح رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أن “​لبنان​ المقيم أنجز عددا من الاستحقاقات على طريقة استعادة دورة الحياة الطبيعية، وانتخب مجلس النواب رئيسا واقر قانونا للانتخابات وقوانين تتعلق بسلسلة الرتب والضراب وصولاً إلى إقرار ​الموازنة​ بعد 12 سنة،ونأمل حفظ مالية الدولة وتخفيف الهدر”.

وفي خلال توجه فيها إلى اللبنانيين، أشار بري إلى أن “لبنان انتصر في المعارك لمنع تهميش الديمقراطية، ولبنان يستدعي الجميع لاجراء ​الانتخابات​، واعداد القوائم الانتخابية في الخارج، وتسجيل اسمه قبل 21 تشرين الثاني باسم لبنان الذي يحاول الخروج من ازمات المنطقة، والبلد الذي هزم الارهاب على الحدود الشرقية والشمالية، من لبنان الذي تقف فيه المقاومة سدا في الجنوب”، لافتاً إلى ان “لبنان جيشه وشعبه ومقاومته يستعدي أبنائه في كل الدنيا للمشاركة في انتخاب ​المجلس التشريعي​ ورفض محاولات الاقصاء والتهميش، لبنان لا بد ان يتأسس على قواعد الامام المغيب ​موسى الصدر​”.

ودعا المنتشرين والمغتربين، إلى “المشاركة في الانتخابات وتعزيز خيارتنا لننتصر على صحة مشاركة الانتشار والاغتراب في كل ما يصنع حياة لبنان السياسية والاجتماعية والثقافية”.

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