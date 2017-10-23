تقدم مستمر في ديرالزور واستهدافات في جوبر

واصل الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة عملياتهم العسكرية ضمن عملية “الفجر 3 ” وسيطروا ناريا على “المحطة الثانية” في ريف دير الزور الجنوبي بعد تطويقها ورصد طرق الامداد القادمة اليها ناريا بعد اشتباكات مع تنظيم داعش وسط ضربات مدفعية طالت تجمعات وتحركات التنظيم في المنطقة.

إلى ذلك استهدف الجيش السوري بصواريخ أرض – أرض مواقع وتحصينات الجماعات المسلحة في محور جوبر عين ترما .

في سياق متصل تم العثور على ما يقارب الـ 128 جثة في مدينة القريتين تعود لمدنيين قضوا جراء تصفيتهم من قبل تنظيم داعش أثناء تواجد عناصره في المدينة خلال الأسابيع الماضية حيث تم التعرف على هوية معظم تلك الجثث من قبل السكان الذين دفنوا قسما منها فيما بقي عدد من الجثث مجهولة الهوية حتى الآن.

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