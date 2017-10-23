بالصّور.. توقيف عصابة في حيّ السلم

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

توافرت معلومات لفصيلة المريجة في وحدة الدرك الاقليمي، عن قيام اشخاص مجهولي الهوية بسرقة دراجات آلية بتاريخ 21/10/2017 وفي محلة حي السلم، ونتيجة المتابعة والرصد، تمكنت الفصيلة المذكورة، من توقيف كل من:

ا. ن. ( مواليد عام 1989)

ع. ن. (مواليد عام 1997) لبنانيين

ع. ن. (مواليد عام 2000)

وذلك في مكان اقامتهم، وضبط لديهم 5 دراجات آلية مسروقة، مسدس حربي، مقص حديدي، “كاليبرا” عدد /2/ وكمية من مادة السيلفيا.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بإقدامهم على عدة عمليات سرقة لدراجات من عدة مناطق في محافظة جبل لبنان وبيعها في منطقة البقاع، كما اعترفوا بتعاطي المخدرات.

وقد تبين ان الموقوف الثاني مطلوب للقضاء بموجب مذكرتي توقيف بجرم سرقة وسلب بقوة السلاح.

اودع الموقوفون والمضبوط مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء لإشارة القضاء المختص.