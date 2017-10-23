الرئيس الأسد يستقبل نسور قاسيون

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد لاعبي منتخب سورية الوطني للرجال لكرة القدم .

ونشرت صفحة رئاسة الجمهورية العربية السورية على مواقع التواصل الإجتماعي صور من استقبال الرئيس الاسد للاعبي المنتخب السوري والكادر الفني والاداري.

حيث هنأ الرئيس الاسد المنتخب بالمستوى المتميز الذى قدمه خلال المباريات المؤهلة لكأس العالم 2018 معتبرا أن ما حققه المنتخب هو حالة وطنية قبل أن تكون رياضية وهو مؤشر قوي على أن الحرب الارهابية التى تتعرض لها سورية منذ سنوات لم تنل من ارادة السوريين بل زادتهم قوة وعزيمة وتماسكا

وأكد الرئيس الاسد أن تحسن مستوى المنتخب الوطني فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها سورية يعتبر بحد ذاته انجازا ويجب البناء على هذا الانجاز ومواصلة تحسين المستوى ورفع الكفاءة استعدادا للبطولات المقبلة

مضيفا ان هذا الانجاز وغيره من الانجازات التى يحققها السوريون في مجالات عدة لم تكن لتتحقق لولا النجاحات والانتصارات التي يحققها الجيش والقوات المسلحة ضد الارهابيين ولولا صمود الشعب السوري في وجه أعتى حرب تعرضت لها سورية فى التاريخ الحديث

بدورهم شكر لاعبو المنتخب والكادر الفني والاداري للرئيس الاسد رعايته واهتمامه وعبروا عن تصميمهم على تحقيق نتائج أفضل فى الاستحقاقات القادمة لرفع علم سورية مشيرين الى أن تشجيع الجمهور السوري لهم كان حاضرا فى أذهانهم وهم يخوضون المباريات وسيشكل حافزا اضافيا بالنسبة لجميع أفراد المنتخب ليقدموا أقصى ما لديهم مستقبلا

حضر اللقاء اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضى العام ونائبه ورئيس الاتحاد العربى السورى لكرة القدم.

وكان المنتخب السوري قد خرج من تصفيات كأس العالم بعد خسارته في الملحق الآسيوي من منتخب استراليا.

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