برقية من الحريري الى السيسي

دان الرئيس سعد الحريري الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الجيش المصري في منطقة الواحات أخيرًا.

الحريري قال في برقية وجهها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، “أتقدم من فخامتكم بأحر مشاعر العزاء والمواساة باستشهاد ثلّة من أبطال الجيش المصري في منطقة الواحات البحرية خلال اشتباكهم مع مجموعات إرهابية تحترف القتل والإجرام، وإنني إذ أعرب لفخامتكم عن إدانتي الشديدة لهذه الجماعات الإجرامية التي تحاول تقويض استقرار مصر الشقيقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بقدرته، ويؤيدكم بنصر من عنده في حربكم على هذه الفئة الباغية، ويجنب جمهورية مصر الشقيقة كل مكروه”.

وتابع: “رحم الله شهداء الجيش المصري، وأسكنهم فسيح جناته، ولكم ولعائلاتهم من بعدهم جميل الصبر والعزاء”.

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