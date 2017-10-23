الجراح يشكر الحريري!

شكر وزير الاتصالات جمال الجراح، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لقيام الأخير بصرف تعويضات لمزارعي البقاع الغربي، المتضررين من أزمة تلوث مياة نهر الليطاني.

فقد غرّد الجراح عبر صفحته على موقع تويتر، قائلا “#من_اجل_البقاع_والبقاعيين، الرئيس الحريري يصرف تعويضات لمزارعي البقاع الغربي المتضررين من أزمة تلوث مياة نهر الليطاني”.

وختم تغريدته بالقول “#شكراً_سعد_الحريري”.

#من_اجل_البقاع_والبقاعيين الرئيس الحريري يصرف تعويضات لمزارعي البقاع الغربي المتضررين من أزمة تلوث مياة نهر الليطاني #شكراً_سعد_الحريري — Jamal Jarrah (@aljarrahjamal) October 23, 2017

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