السعودية :السينما قادمة ولن يطول انتظارها!

في سابقة لافتة، رأى الداعية السعودي عادل الكلباني أن “السينما قادمة ولن يطول الزمن في انتظارها”.

وقالت صحيفة “عكاظ” إن الداعية الكلباني بشّر بعبارته تلك “محبي السينما بقصد أو بغير قصد، وهم يتداولون حديثه عنها في محاضرة ألقاها بالمركز الثقافي والحضاري بمركز أبو عجرم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت الآراء عن موضوع السينما، وعلق مغردون في عدد التعليقات أمنياتهم بسرعة افتتاح دور سينما في المملكة”.

وذكر المصدر أن هؤلاء المغردين اتفقوا على أن هذه الخطوة “تريحهم من عناء السفر إلى الدول المجاورة لمشاهدة الأفلام في الصالات”.

ونقلت الصحيفة عن أحد المغردين على حسابه في تويتر تعليقا يقول :”نحن أولى بالعوائد التي تدفع في صالات السينما خارج المملكة”، فيما رأى مغرد يدعى ناصر السهلي أن “مواقع دور السينما جاهزة، والمجتمع متقبل ويشوفها متأخرة”.

أما المغردة أميرة، فأكدت أن “السينما لا تختلف عن التلفزيون، وإن كنت لا تريد متابعتها فلست مجبورا على ذلك، لكن لا تمنع غيرك من المتابعة”.

ولفت المصدر في الخاتمة إلى أن التعليقات الرافضة لوجود السينما في المملكة كانت حاضرة هي الأخرى بالطبع.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

