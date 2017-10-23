قصر بعبدا ومحادثات لبنانية اوسترالية

توافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحاكم اوستراليا العام السير بيتر كوسغروف، على “ضرورة تفعيل العلاقات اللبنانية – الاوسترالية في مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون في ما بين البلدين في المجالات كافة،وفق دينامية متجددة لتعاون يخدم مصالحهما المشتركة”.

وشدد الرئيس عون على “اهمية توحيد الجهود الدولية من اجل مكافحة الارهاب، واهمية التوصل الى حلول سياسية للازمة السورية، وضرورة الاسراع في ايجاد حل لازمة النازحين”، مطالبا ب”دعم لبنان ليكون مركزا دوليا لحوار الاديان والحضارات والاعراق معتمدا من الامم المتحدة”.

من جهته، اكد السير كوسغروف “عمق العلاقة بين البلدين التي ترتكز على روابط اجتماعية واسعة النطاق”، مبديا “التزام بلاده ازاءها ومواصلة النظر في سبل توطيدها”.

مواقف الرئيس عون والحاكم كوسغروف جاءت في خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه بعد محادثاتهما في القصر الجمهوري ظهر اليوم.

وكان حاكم اوستراليا وصل وقرينته الليدي لين كوسغروف الى قصر بعبدا عند الساعة الحادية عشرة والنصف، يرافقهما وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الوزير المرافق بيار رفول، حيث استقبلهما الرئيس عون وقرينته السيدة ناديا الشامي عون عند مدخل البهو الداخلي للقصر، قبل ان تقام للحاكم الضيف مراسم الاستقبال الرسمي ويتوجه والرئيس عون الى المنصة الرئيسية.

بعد ذلك، توجه الرئيس عون والحاكم كوسغروف الى صالون السفراء وعقدا لقاء ثنائيا، رحب في خلاله الرئيس عون ب”زيارة الضيف الاوسترالي، وهي الاولى له كحاكم الى لبنان”، لافتا الى “عمق العلاقات التي تربط لبنان باوستراليا والتي ازدادت تجذرا بفعل الدور الذي يلعبه ابناء الجالية اللبنانية هناك، وقد تبوأ بعضهم مناصب ومواقع قيادية، امثال ماري بشير حاكمة ولاية نيو ساوث ويلز لمدة طويلة، وستيف براكس رئيس الحكومة السابق لولاية فكتوريا”.

وثمن رئيس الجمهورية “الدعم الذي تقدمه اوستراليا للبنان في المجال العسكري”، لافتا الى “ضرورة زيادة المساعدات التي تقدمها للجيش اللبناني الذي يضطلع بمهام حماية لبنان ومحاربة الارهاب، اكان ذلك في مجال التدريب والتجهيز او تبادل المعلومات”.

وشدد على “اهمية تعزيز العلاقات اللبنانية – الاوسترالية في المجال الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري من خلال تعزيز نشاطات غرفتي التجارة والصناعة اللبنانية – الاوسترالية في سيدني وملبورن”. واكد “ضرورة تشجيع التواصل بين المؤسسات الجامعية في البلدين”.

وعرض رئيس الجمهورية “التحديات التي يواجهها لبنان في ظل استمرار الصراع مع اسرائيل التي ما تزال تحتل جزءا من مزارع شبعا وتواصل انتهاكها لسيادة لبنان ارضا وبحرا وجوا، وتلك المتمثلة بمواجهة الارهاب التكفيري بعدما تمكن من تحرير حدوده الشرقية اخيرا”.

كما تطرق الى ازمة النازحين السوريين، فعرض “موقف لبنان الداعي الى التركيز على معالجة لب الازمة وتداعياتها”، مجددا التأكيد على انه “بات لزاما على الامم المتحدة والمجتمع الدولي بذل كل الجهود الممكنة وتوفير الشروط لعودة آمنة لهم الى بلدهم، لا سيما الى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول اليها، او تلك المنخفضة التوتر، من دون ان يتم ربط ذلك بالتوصل الى الحل السياسي”.

ولفت في هذا السياق، الى “ما يقوم به لبنان من جهود، وآخرها توجيهه رسائل الى رؤساء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وممثلي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، تضمنت الموقف اللبناني من هذه الازمة وسبل حلها”، لافتا الى “العبء الثقيل الذي يتحمله لبنان نتيجة تدفق النازحين، ما يعرضه للمخاطر الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية في حال عدم ايجاد حل لهذه الازمة”.

بدوره، عبر حاكم اوستراليا عن سعادته لوجوده في لبنان، شاكرا الرئيس عون على “الحفاوة التي لقيها مركزا على عمق الصداقة اللبنانية – الاوسترالية”. واكد ان بلاده “تتابع باهتمام ما يحصل في منطقة الشرق الاوسط عموما وفي لبنان خصوصا، وتعبر عن ارتياحها للانجاز الذي حققه الجيش اللبناني في تحرير ارض لبنان من التنظيمات الارهابية”. وابدى “استعداد اوستراليا لدعم لبنان في مواجهة تداعيات النزوح السوري الى اراضيه”، لافتا الى “اعتمادات مالية خصصتها بلاده لهذه الغاية”، متمنيا ان “تزول قريبا اسباب التوتر في الشرق الاوسط”.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، شدد الحاكم الاوسترالي على “الرغبة في تفعيل التعاون التجاري ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة”، معربا عن اهتمامه “برغبة لبنان في ان يكون مركزا امميا لحوار الحضارات والاديان والاعراق”، مشددا على “استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني ولدور المراقبين الاوستراليين في اطار مراقبي الهدنة”.

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