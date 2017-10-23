“زفة عروس” تثير الهلع في ألمانيا

أ​وقفت الشرطة الألمانية “زفة عروس” في مدينة بون بسبب “التفحيط” وإطلاق النار.

ووفقا لصحيفة “بيلد” الألمانية، فقد اتصل شهود عيان بشرطة المدينة، التي أرسلت بدروها دورية، قامت بإيقاف القافلة الطويلة، والتي كانت في طريقها إلى مدينة كولن.

وتمكن حاملو المسدسات من الهرب من الشرطة، فيما قامت بتدقيق الأوراق الثبوتية للأشخاص الآخرين في 15 سيارة.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة ألقت القبض على شاب، حيث وجد بحقه حكم مسبق بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة الإخلال بالسلم العام.

وأكملت “زفة العروس” طريقها، بعد قامت الشرطة بتبليغ نظيرتها في كولن بالقافلة المتجهة إلى المدينة.