مقتل 13 في هجمات انتحارية “نسائية” بنيجيريا

قتل 13 شخصًا وأصيب 16 آخرون بجروح، عندما فجرت 3 انتحاريات أنفسهنّ، مساء الأحد، في مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”، قال مصدر عسكري، اشترط عدم ذكر اسمه، إن “امرأة فجرت حزامها الناسف أمام مطعم صغير في الشارع، ما أدى إلى مقتل 13 شخصًا”.

وأضاف أن انتحاريتين آخرين فجرتا نفسيهما في هجومين متتاليَين، ما أدى إلى إصابة 16 شخصًا على الأقل بجروح.

وأكد مصدر في إحدى الميليشيات، التي تعمل في المدينة إلى جانب الجيش لمكافحة جماعة بوكو حرام المتشددة، حصول الهجمات الانتحارية الثلاثة، مشيرًا إلى أن التفجيرين الأول والثاني أدّيا إضافة للقتلى إلى سقوط 16 جريحًا.

وشرح المصدر أن تحذيرًا كان قد أُطلِق في وقت سابق الأحد في مايدوجوري، بعد أن شوهد العديد من أفراد مجموعة بوكو حرام وهم يتجولون حول المدينة.