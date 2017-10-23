شرطة أبوظبي تسترد 235 ألف درهم مسروقة من سيارة محل صرافة

استرّدت شرطة أبوظبي 235 ألف درهم تم سرقتها من سيارة تابعة لمحل صرافة، بعدما ألقت القبض، في عملية نوعية وسريعة، على عصابة مكونة من 3 آسيويين، بينهم موظف في المحل متواطئ بتسهيل تنفيذ الجريمة.

وأوضح العمید راشد مبارك المسماري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بأن مركز شرطة بني ياس، تمكن من حل غموض القضية في زمن قصير.

وقال المقدم حمدان سعيد المنصوري، مدير مركز شرطة بني ياس، إن بلاغاً ورد من محل الصرافة يفيد بسرقة ظرف مالي، يضم عملات ورقية من فئات متعددة، وتبيّن أن وراء القضية، عصابة تشارَك أفرادها في سرقة الأموال، حيث تم تعقبهم، وإلقاء القبض عليهم، وبحوزتهم المبلغ المسروق كاملاً.

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