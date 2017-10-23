حفرة بـ”نص الطريق” على أوتوستراد غاليري سمعان

من يمرّ على أوتوستراد غاليري سمعان-الحدث يدرك مدى الضرر الذي قد يصيب سائق أي سيارة، بسبب حفرة كبيرة في نصف الطريق، لكن المستفز أنها متروكة منذ فترة من دون الاشارة الى اي أعمال حفريات حولها.

هذه الحفرة يومياً تتسبب بضرر كبير على السيارات، عدا عن حوادث السير التي قد تقع بسببها، فالسائق الذي يلاحظ وجودها يضطر الى التوقف بشكل فجائي كي لا تتضرر سيارته، وهو ما قد لا يدركه السائق الخلفي ورائه فيقع الصدام.

إن هذه الحفرة ما هي إلا صورة عن أخريات، لذا على قوى الامن الداخلي والبلديات المسؤولة تأمين طرقات آمنة وتزفيتها لمواطنيها، وقبل أن يفتحوا دفتر “الضبوطات” ويقروا قانون سير جديد، أن يدركوا أن هذه الاعمال لا تقل أهمية عن القوانين المتخذة من قبلهم كقانون السير الجديد وغيرها من القوانين السلامة المرورية.

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