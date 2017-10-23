“القوات” تعلق مهام شربل عيد!

أعلنت الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” انه “تعقيباً عمّا صدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الرفيق شربل عيد بحق مسؤولين في “حزب الله” والذي لا يعبِّر عن الطريقة التي يقارب فيها حزب “القوات اللبنانية” مواقفه والاختلافات السياسية العميقة التي تفصله عن “حزب الله”، قرر رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع تعليق مهام الرفيق شربل عيد إلى حين تشكيل لجنة حزبية خاصة للنظر بالمخالفة وإبداء الرأي بها.”

وكان عيد غرد عبر حسابه الخاص عبر تويتر ، قائلاً: “نعيم قاسم انت تتهم بشير بالعمالة وكأنك ترقص على قبره، وها انا اتمنى لك الموت قتلاً لأرقص على قبرك! إن عدتم عدنا”.

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