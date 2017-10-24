رسالة تحذير من ليبرمان إلى الرئيس الأسد !!

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، امس الاثنين، 23 أكتوبر/تشرين الأول، إن القذائف الأخيرة التي أطلقت من سوريا نحو إسرائيل لم تكن نيران “خاطئة” إنما تمت بأوامر من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي في مستهل جلسة حزبه “إسرائيل اليوم”، “الصواريخ التي أطلقت من سوريا نحو إسرائيل قبل أيام، لم تكن قذائف “طائشة” إنما أتت بأوامر نصر الله” بحسب زعمه.

وأضاف أن “نصر الله شخصيا أمر بإطلاق الصواريخ “، موجهاً رسالة إلى الرئيس السوري بتحمل المسؤولية عما يجري في سوريا بما أنه يسيطر الآن على 90% من الأراضي السورية، ودعاه إلى طرد حزب الله من بلاده.

وكان الجيش الإسرائيلي قال، أنه “لن يتم التهاون مع تكرار هذه الحوادث وأنهم يعتبرون انزلاق خمس قذائف وسقوطها في هضبة الجولان المحتل سابقة خطيرة”.

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