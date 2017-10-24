قريباً.. مشكلة تنفيذية بقانون الانتخاب

أبدت مصادر سياسية بارزة في ​فريق 8 آذار​ استغرابها من “البرودة التي يتعاطى بها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​”، لافتة إلى أن “جوّ ​تيار المستقبل​ يشير إلى وجود ارتباك أو تردّد، وعدم امتلاكه تصوراً واضحاً للأمور. ومع أننا دخلنا عملياً مرحلة ​الانتخابات​ النيابية، لا نجد الحماسة نفسها رغم وجود مشكلة إجرائية”، وهذا الأمر “لا يبدو طبيعياً من قبل الفريقين”.

ولفتت المصادر في حديث إلى “الأخبار” إلى أن “الاختلاف لم يعد محصوراً بالتسجيل المسبق، بل في إصرار المستقبل والوطني الحر على موضوع ​البطاقة الممغنطة​، علماً أنها أصبحت مستحيلة، لكنهما يؤكدّان إمكان إصدارها لعدد من المقترعين”.

وأضافت المصادر إن “اللجنة المكلفة بقانون الانتخاب بالنسبة إلى الآليات لم تنجز شيئاً، وهذا يعني أننا سنكون قريباً أمام مشكلة تنفيذية، خصوصاً مع وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ الذي يفرض عليه هذا الواقع الوقوف في الحكومة والإصرار على أن هذا الأمر لا يمكن اللعب فيه، خصوصاً أن الحكومة أعطته كل ما طلبه فقد أنجز برنامج ​البطاقة البيومترية​، وكذلك تكلفة الانتخابات التي بلغت 75 مليار ليرة، كما حصلت هيئة الإشراف على الانتخابات على 3 مليارات و800 مليون ليرة”.

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