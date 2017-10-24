“بالون” سوري في سماء لبنان يثير جدلاً بإسرائيل.. هذه قصة انتقام الأسد

حذّر المحلل في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عاموس هرئيل من قدرة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه على فرض قواعد اللعبة الجديدة مع إسرائيل على الحدود الشمالية بعدما تبدّلت الظروف في سوريا بتحقيق الجيش السوري انتصارات عسكرية على المعارضة بمساعدة روسيا وإيران و”حزب الله”.

وانطلق هرئيل في مقالته بوصف التطورات الأخيرة على الجبهة الشمالية بغير المشجعة، مذكّراً بإطلاق سوريا صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز “SA-5” على طائرة حربية إسرائيلة كانت تحلّق في سماء لبنان، وبسقوط صواريخ من سوريا يوم السبت الفائت على الجولان المحتل وتبادل التهديدات بين سوريا وإيران من جهة وإسرائيل من جهة ثانية.

في هذا الإطار، اعتبر هرئيل أنّ هذه الأحداث تشير إلى احتمال محاولة الحكومة السورية وحلفائها فرض قواعد اللعبة الجديدة مع إسرائيل في الشمال.

توازياً، تطرّق هرئيل إلى ما قال انه استهداف إسرائيل “مصنعاً لإنتاج الصواريخ الدقيقة” في سوريا في أوائل أيلول الفائت، لافتاً إلى أنّ الرئيس السوري بشار الأسد هدّد بالرد عليها.

وعليه، رأى هرئيل أنّه يمكن اعتبار الصاروخ المضاد للطائرات بمثابة رد سوري ومحاولة لردع إسرائيل عبر تحذير طائراتها بأنّها لن تتمتع بهامش حرية واسع بعد اليوم كما خلال السنوات الفائتة.

في ما يتعلق بسقوط صواريخ سورية على الجولان المحتل، زعم هرئيل أنّها أُطلقت في ساعات الصباح الأولى وفي الوقت الذي لم يكن فيه القتال دائراً بين الجيش السوري والمعارضة، قائلاً: “لو كانت نيران طائشة، فإنّها ذات طبيعة غير مألوفة للغاية”، ومضيفاً: “وعليه، فمن الصائب التفكير بأنّه كان بالون اختبار سوري أو إيراني هدف إلى ردع إسرائيل”؛ لا سيّما أنّ الحادثة وقعت بعد مرور يومين على زيارة قائد الأركان الإيراني إلى دمشق.

وعلى الرغم من أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكّن من التعاطي مع الجبهة السورية بـ”حذر” و”حكمة” حسب وصفه، تزيد الظروف الجديدة من خطر كل خطوة تقدم عليها إسرائيل وتستدعي حذراً إضافياً، وفقاً لهرئيل.

ختاماً، تطرّق هرئيل إلى طلب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغادو ليبرمان زيادة ميزانية الحقيبة التي يتولاها وتسريع حصول الجيش الإسرائيلي على الأسلحة، ردّاً على تحركات إيران في سوريا وعلى احتمال انهيار الاتفاق النووي الإيراني، متخوّفاً من طهران قد تعتبر أنّ هاتيْن الخطوتيْن توحيان بأنّ تل أبيب تخطط لشن عملية هجومية في المستقبل.

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