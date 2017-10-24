كيف سيكون الطقس غداً.. ؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس يوم غد الأربعاء غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط.

– الطقس المتوقع يوم غد الأربعاء، غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. أما الخميس فيكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 20 الى 26 درجة، فوق الجبال من 13 الى 20 درجة وفي الداخل من 12 الى 29 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد، يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

– حال البحر: معتدل ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس: 6,50 ساعة غروب الشمس: 17,55.

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