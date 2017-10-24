الجيش يعثر على أسلحة حديثة في مخزن لـ”داعش” بالميادين

أعلن قائد عملية تحرير مدينة الميادين، العميد سهيل حسن، العثور على نماذج أسلحة حلف الناتو أمريكية وبلجيكية وبريطانية الصنع في أكبر المخازن العسكرية التابعة لتنظيم “داعش” بالمدينة.

وقام الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الروسية بالاستيلاء على أكبر المخازن للأسلحة والمدرعات التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي تم العثور عليها في مدينة الميادين شرق سوريا.

وقال حسن للصحفيين: “نحتاج لـ6 أيام على الأقل لنقل كل هذه الغنائم التي تركها مقاتلو “داعش” هنا بعد هروبهم. يوجد هنا أسلحة كثيرة جدا وآليات اتصال أجنبية الصنع”.

وعرض العسكريون السوريون للصحفيين أنظمة للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية ومعدات رادار وأجهزة طبية تمت مصادرتها في الميادين، بالإضافة إلى ورشة لصنع طائرات بلا طيار كانت توجد فيها عشرات من الطائرات الجاهزة التي استخدمها المقاتلون للاستطلاع وإطلاق النار الدقيق.

وأضاف العميد السوري: “لقد استولينا على أحدث أنواع الأسلحة، أمريكية وبلجيكية وبريطانية الصنع، والتي تتسلح بها دول الناتو”.

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