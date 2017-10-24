هذا ما قاله بول كنعان لمنتقدي الراعي..

رفض المحامي بول يوسف كنعان، في بيان اليوم، “الحملة على بكركي وسيدها، والتي تأتي على خلفية مواقف البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي من ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم”.

واعتبر كنعان أن “البطريركية المارونية كانت ولا تزال، من الحويك الى الراعي مرورا بآباء الكنيسة في مراحل عدة، صوت السيادة والاستقلال والاستقرار، وبوصلة يجب اتباعها حفاظا على لبنان الهوية والكيان والمؤسسات”.

ورأى أن “مواقف الراعي تلتقي في هذا السياق مع ما ينادي به منذ اللحظة الاولى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في لبنان والمحافل الدولية، بضرورة العودة الآمنة للنازحين، لا سيما ان ليس باستطاعة لبنان تحمل الاعباء الامنية والاجتماعية والاقتصادية لهذا النزوح”.

وأوضح أن “ما يصح بالنسبة للبطريرك الراعي في الملف السوري، ينطبق كذلك على مقاربة الملف الفلسطيني، وفي الاثنين موقف مبدئي واحد وهو: لا للتوطين ونعم للعودة”.

وقال: “الحري ببعض منتقدي الراعي ان يحكموا ضمائرهم، ويضعوا المصلحة الوطنية فوق أي مصالح أخرى، لأن استمرار النزف الحاصل جراء النزوح، سيؤدي الى تداعيات اضافية قد لن يسلم منها أحد، حتى اولئك الذين يفضلون، لسبب او لآخر، صم آذانهم عن الوقائع والحقائق”.

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