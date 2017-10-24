التحالف يتنصل من الغارة على ديرالزور

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، علاقته بالغارة الجوية، التي استهدفت حي القصور بمدينة دير الزور، وأسفرت عن مقتل 14 مدنيا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، ريان ديلون، إن “الاتهامات كاذبة، قوات التحالف الدولي لم تقم بأي ضربة جوية، في مدينة دير الزور خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)”، مشيرا إلى أن هذه منطقة تواجد”روسيا وقوات النظام”.

وتأتي هذه التصريحات ردا على ما نقلته وسائل إعلام سورية، أمس الاثنين، حيث ذكر التلفزيون السوري أن 14 شخصا لقوا مصرعهم وأُصيب 32 آخرون من المدنيين، جراء غارة جوية شنها طيران التحالف الدولي على حي القصور بمدينة دير الزور.

كذلك نقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصدر ميداني سوري أن صاروخا سقط في حي القصور السكني وأحدث أضرارا مادية في المكان.

فيما قال ناشطون سوريون معارضون إن طائرات حربية، لم تعرف هويتها حتى اللحظة، استهدفت أماكن في حي القصور الخاضع لسيطرة القوات الحكومية السورية في دير الزور.

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