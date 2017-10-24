أردوغان: عمليتنا في إدلب انتهت وحققت نتائجها!

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية في إدلب شمالي سوريا أنجزت بالكامل، مشيرا إلى أن مسألة مدينة عفرين، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي تنتظر حلا.

وقال أردوغان، خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم، اليوم الثلاثاء، “العملية العسكرية في إدلب حققت نتائجها إلى حد كبير، وأمامنا الآن موضوع مدينة عفرين شمالي سوريا”.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيش التركي قد أعلنت، في وقت سابق، أن عناصر القوات المسلحة التركية، التي ستتمركز بمنطقة خفض التوتر بإدلب، بدأت بإقامة نقاط مراقبة، بالتنسيق مع أعمال الاستطلاع الجارية في المنطقة.

وكان الجيش التركي قد بدأ في إقامة نقاط مراقبة في إدلب هذا الشهر بموجب اتفاق أستانا.

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