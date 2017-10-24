أمير الكويت يحذر من انهيار مجلس التعاون الخليجي

حذر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، من انهيار مجلس التعاون الخليجي، بسبب تداعيات الأزمة الخليجية، قائلا إن الأجيال لن تسامح.

وقال الصباح، خلال افتتاحه دورة الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة الكويتي، إن مجلس التعاون الخليجي هو “شمعة الأمل” في النفق العربي، مشيرا إلى أن انهياره هو تصدع لآخر معاقل العمل العربي المشترك.

وطالب أمير الكويت بضرورة أن يعي كل أطراف الأزمة تبعات التصعيد، مؤكدا الالتزام بالنهج الهادئ في التعامل معها. كما شدد على أن بلاده ليست طرفا في الأزمة وهدفها إصلاح ذات البين.

وقال: “من المؤسف أن يسيء البعض استخدام وسائل التواصل، تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

