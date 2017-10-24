سمية الخشاب ترد على انتقادات عقد قرانها

تداول عشاق الفنانة سمية الخشاب مقطع فيديو لها تتحدث فيه من حفل عقد قرانها على النجم أحمد سعد عن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب الكشف عن ارتباطهما.

وقالت سمية الخشاب في مقطع الفيديو: “”احنا كنا دايماً صادقين معاكوا.. ولما طلعت إشاعات، سكتنا ومردناش.. احنا صادقين معاكوا فاخترنا انكوا تشاركونا أفراحنا.. وحتى اللي مبيحبناش.. يارب يحبنا في يوم من الأيام”.

وجاءت تعليقات سمية الخشاب رداً على منتقدي زواجها من أحمد سعد لأنها تكبره بنحو 15 عاماً، فضلاً عن اتهام البعض لها بأنها السبب في انفصاله عن ريم البارودي بعد قصة حب دامت لأكثر من عشر سنوات.

وكان أحمد سعد وسمية الخشاب قد احتفلا بعقد قرانهما مساء الجمعة الماضية في حفل عائلي بسيط أقيم في الفيلا الخاصة بسمية الخشاب على طريق مصر اسكندرية الصحراوي، ولم يحضره من الوسط الفني سوى النجمة نادية الجندي

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