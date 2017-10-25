من جديد: اللبواني ” الثائر ” في اسرائيل.. ماذا طلب هذه المرة؟

لجأ المعارض السوري كمال اللبواني مرة جديدة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي ليطلب منه التوسط لدى الولايات المتحدة الأميركية لمساعدة الميليشيات المسلحة في سورية، محذراً «إسرائيل» من أن «إيران ستسيطر على الشرق الأوسط كله».

وبات الحديث عن عمالة بعض المعارضين والعديد من الميليشيات المسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي أمراً مؤكداً على حين انتمائهم لسورية هو الأمر المشكوك فيه والمنفي.

وكشف موقع الإذاعة الصهيونية «كول حي»، حسبما نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء، عن لقاء بين وزير اتصالات الكيان الصهيوني أيوب قرا، من حزب «الليكود» الحاكم، والمعارض اللبواني في فلسطين المحتلة.

وذكرت الإذاعة، أن اللبواني حضر إلى الأراضي المحتلة للقاء الوزير قرا، وفي ختام اللقاء زعم اللبواني أن «إيران تسيطر بواسطة حزب اللـه على سورية ولبنان، وإذا لم تحصل قوات المعارضة على مساعدة من الولايات المتحدة، فإن إيران ستسيطر على الشرق الأوسط كله»، على حد تعبيره.

وقال اللبواني: إن «على الأردن أن تؤمِّن مروراً حرّاً للأكراد في منطقتها، الأمر الذي سيوقف إيران عن السيطرة على سورية والعراق» على حد ادعاءاته.

وفي 15 شباط ٢٠١٦ حلّ اللبواني، ضيفاً على الكنيست الإسرائيلي، والتقى حينها قرا، حيث عبّر عن شكره لـ«الجهود الإنسانية» الإسرائيلية تجاه الشعب السوري، وكرر الطلب منها المبادرة إلى إقامة «منطقة آمنة» و«تزويد السوريين بتسهيلات ميدانية». وأشارت الإذاعة العبرية حينها إلى أن اللبواني عرض على الحكومة الإسرائيلية خطة لإقامة منطقة آمنة خالية من «التنظيمات الإرهابية» في الجنوب السوري بما فيها قرية حضر، القريبة من القسم المحتل من الجولان العربي السوري، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل «إسرائيل» على إقامة مستشفيات ميدانية داخل الأراضي السورية، بدل نقل المرضى إلى مستشفيات داخل الأراضي العربية المحتلة.

ولفتت الإذاعة إلى أن اللبواني «يعدّ السوري الأول الذي يزور الكنيست، وهو تطور لافت جداً لم يسبق له مثيل في الماضي».

وبعد زيارة الكنيست، التقى اللبواني رؤساء مؤتمر المنظمات اليهودية المنعقد حالياً في القدس المحتلة، وطلب منهم العمل لدى الولايات المتحدة لتحريك اقتراحاته والمعارضة السورية قدماً، بما خص «المنطقة الآمنة» جنوب سورية. وكان اللبواني قد قال في مقابلةٍ حينها مع الموقع الإسرائيليّ «تايمز أوف إسرائيل»: إن «إسرائيل أملنا الأخير»، مطالباً اياها بالتدّخل العسكري في سوريّة. وهو كان أعلن في مقابلة سابقة مع الإعلام الإسرائيليّ عن عرض مقايضة مع «إسرائيل» يقضي بالتخلي لها عن الجولان مقابل احتلالها مؤقتاً جنوب سوريّة وإقامة منطقة محمية للمعارضة بسلاح الجو الإسرائيلي حتى عمق 80 كم، على حدّ تعبيره. وفي شهر أيلول 2014 كشفت «القناة الثانية» الإسرائيلية أن اللبواني يزور «إسرائيل» للمشاركة في المؤتمر الدولي الرابع عشر لمعهد السياسات ضد الإرهاب في مركز هرتسيليا.

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