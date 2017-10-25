في هذه المناطق.. حزب الله سيحصد نواب “سنة”

كشفت مصادر نيابية مستقلة لـصجيفة “الأنباء الكويتية” انه رغم وجود قوى متخوفة من نتائج الانتخابات وفي طليعتها تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، فان حزب الله الذي هو صاحب القرار العملي، ومصر على اجراء الانتخابات في أيار، لانه واثق من الحصول على ما يوازي ثلث مجلس النواب بالشراكة مع خليفة الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة.

واكثر ما يغري الحزب بالانتخابات في موعدها، اقتناعه بامكانية الحصول على 8 نواب من السنة، من أصل 26 في مختلف المناطق (بيروت 1، البقاع 3، عكار 1، المنية 1، الجنوب 1، صيدا 1).

يذكر ان في بيروت 6 نواب سنة، وحتى الآن لايزال الرئيس الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق الأقوى، ويمكن ان تنضم إليهما شخصية ثالثة قوية على المستوى السني من خارج العاصمة.

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