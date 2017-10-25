ستريدا جعجع: “أعدكم برئيس من بشري”

رأت عضو كتلة “القوات” النائب ​ستريدا جعجع​ أن “​قضاء بشري​ يعيش مرحلة ذهبية من تاريخه، وبعد أن تنحى رئيس القوات ​سمير جعجع​ عن ترشحه لرئاسة الجمهورية​ لصالح رئيس قوي، أعدكم أنه سيكون لنا رئيس للجمهورية من بشري مستقبلاً، هذا القضاء كان دائماً طواقاً للحرية والسيادة والاستقلال ولا زال يتنفس حرية مع الحكيم”.

جعجع وفي عشاء رابطة بشري في ملبورن، أوضح أن “قضاء بشري دفع ثمناً غالياً منذ اعتقال الحكيم إلى حين خروجه من الاعتقال في العام 2005، وحين وصلنا الى المجلس النيابي زميلي ​ايلي كيروز​ وانا أردنا ان نرد الدين الى اهلنا وبدأنا ورشة تأهيل البنى التحتية في المنطقة من طرقات، مشروع صرف صحي، مشاريع مياه، مستشفى حكومي، بيت الطالب في ضبيه، وسواها، كل هذه المشاريع على امتداد 12 سنة كلّفت 220 مليون دولار ولا زلنا نبحث عمّا يُمكن ان نفعله من مشاريع لنقوم به”.

ووجهت جعجع تحية الى النائب ايلي كيروز ورؤساء بلديات المنطقة ومخاتيرها ومنسقي القوات فيها “لأننا نشكل سوياً فريق عمل متجانس، ولم نميّز يوماً بين من ينتخبنا أو لا ينتخبنا، ولأول مرة في قضاء بشري سيكون لدينا مرشح للانتخابات من خارج مدينة بشري هو الرفيق جوزف اسحاق من حصرون”. وختمت جعجع بالقول:”ان كل صوت يضعه الناخبون في صندوق الاقتراع سيساهم في تثبيت أهلنا في قراهم”، داعيةً المغتربين الى الاسراع بالتسجيل ليتمكنوا من ممارسة حقهم الديمقراطي.

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