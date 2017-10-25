فرنجية يهاجم باسيل: “بجهوده سأجلس مع جعجع قبل عون”

أوضح رئيس تيار المردة النائب ​سليمان فرنجية​ أنه كان يتوقع أكثر من السنة الأولى للعهد والرئيس القوي، منتقدا “الكيدية في ​التعيينات​ وكأنه بإخراج أي مسيحي يخص سليمان فرنجية أو سمير جعجع وتعيين بديل منه يستقيم التمثيل المسيحي”.

فرنجية وفي مقابلة مع صحيفة “الاتحاد”، أكد أن “سلوك الوزير ​جبران باسيل​ يتجاوز ما كان يحصل أيام غازي كنعان”، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يؤيد الرئيس ​ميشال عون​ في ال​سياسة​ الاستراتيجية قائلا: “في السياسة هو ميشال عون الذي نعرفه”.

وأوضح أن التقارب مع التيار قد يحصل ضمن مناخ معين وبضمانة ​حزب الله​، ورأى أنه بجهود الوزير باسيل “قد ترونني جالساً مع سمير جعجع قبل الرئيس ميشال عون”.

وتعليقاً على اعتذار النائب ​ستريدا جعجع​ بعد كلامها من أستراليا حول زغرتا، أشار فرنجية إلى “أنها المرة الأولى التي نسمع فيها كلاماً واضحاً سواء من رئيس القوات سمير جعجع أو من النائب ستريدا، مؤكداً أنه لم يتلمس لدى “القوات” محاولة لإعادة نكء الجراح، ومن هنا سعى رئيس “القوات” إلى تصحيح ما حصل بأي ثمن وأنا أتفهم الأمر”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

