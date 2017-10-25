استعدوا.. أمطار وثلوج بهذا الموعد !

25 أكتوبر, 2017 - 10:37 صباحًا المصدر: مواقع
استعدوا.. أمطار وثلوج بهذا الموعد !

يشهد لبنان طقسا خريفيا اعتياديا يستمر لغاية يوم الجمعة من دون تغيير جذري في الأحوال الجوية.

وتبقى الحرارة مستقرة نسبيا اليوم لتعود وترتفع الخميس والجمعة، على أن يتحول الطقس ليل السبت والأحد إلى متقلب مع تساقط أمطار متفرقة و احتمال غير أكيد لمنخفض جوي مع أمطار شاملة وثلوج على المرتفعات العالية منتصف الأسبوع المقبل.

الأربعاء ٢٥ ت١ : طقس قليل السحب فيما ترتفع الحرارة وتتراوح ساحلا بين١٩ و ٢٧ درجة.

الخميس ٢٦ ت١: طقس قليل السحب فيما ترتفع الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠و ٢٨ درجة، احتمال ضئيل لأمطار خفيفة فجرا على السواحل الشمالية.

الجمعة ٢٧ ت١: طقس قليل السحب فيما ترتفع الحرارة وتتراوح ساحلا بين ٢٠و ٣٠ درجة، احتمال تواجد غبار خفيف في الأجواء.

المصدر: مواقع
25 أكتوبر, 2017

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