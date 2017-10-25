وهاب يعلق على ما جرى بـ”حي السلم”

علق رئيس حزب “التوحيد العربي” الوزير السابق ​وئام وهاب​ على ما جرى في حي السلم بعد إزالة القوى الأمنية المخالفات، قائلا “علاجا خاطئا لكل المواضيع ولا يجوز أن نقطع بأرزاق الناس”.

وفي حديث تلفزيوني، شدد وهاب على أنه “يجب معالجة الموضوع لانه لا معنى لأي شيء أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي”، معتبراً أن ” خطوة غبية ما يحصل في حي السلم ويجب البدء بازالة المخالفات الكبيرة قبل الصغيرة”.

وسأل “هل الدولة هي عصا أَم أُم؟ إذ عصا فلتسقط ولكن الأم تنبه ابنها وتؤنبه ولكن بالنهاية تحضنه”، معتبراً “اننا ذاهبين نحو وضع اجتماعي سيء وفي حال تطور الوضع المالي بطريقة سيئة سنذهب إلى وضع اجتماعي أسوء وأسوء”.