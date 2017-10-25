العسكريون الروس ينظمون عودة مجموعة من النازحين إلى ريف حلب

نظم مركز المصالحة الروسي في سوريا عودة مجموعة أخرى من النازحين تضم 70 شخصا إلى منازلهم في ريف حلب.

وقال المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، سوسلان تسيبويف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن مقر مركز المصالحة الروسي في مدينة حلب نظم بالتعاون مع السلطات السورية نقل 70 نازحا من مدينة منبج إلى مدينة مسكنة في محافظة حلب. وأضاف أن المركز ضمن ممرا آمنا لمرور قافلة النازحين إلى منازلهم.

وتفيد معطيات الأمم المتحدة بأن نحو نصف مليون نازح عادوا إلى منازلهم من مختلف المناطق السورية. وتجري هذه العملية تحت إشراف الحكومة السورية ومركز المصالحة الروسي في سوريا.

ويخطط مركز المصالحة الروسي لتوسيع نشاطه الإنساني في سوريا في القريب العاجل. وقد تم إيصال أكثر من 4 آلاف طن من مواد البناء ومعدات البناء الخاصة إلى طرطوس، وذلك لنقلها فيما بعد إلى المناطق الأكثر تضررا في الحرب.

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