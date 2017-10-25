بالصورة: اسرائيل تقول إن هذا الشخص هو قائد حزب الله في الجولان

ادعى الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من كشف شخصية قائد “حزب الله” في جنوب سوريا وفي الجولان على وجه الخصوص، ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صورة له.

وهاجم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، على صفحته في “فيسبوك”، من قال إنه قائد “حزب الله” في منطقة الجولان، واصفا إياه بـ”القائم بأعمال إيران في الجولان”، وأن إيران وسوريا تلعبان بمصالح لبنان.

وقال أدرعي إن القائد العسكري يدعى منير علي نعيم شعيتو، وملقب بالحاج هاشم (متزوج من هناء، وله 4 أولاد، وشغل مناصب ميدانية متنوعة في حزب الله في سوريا ولبنان). كما أضاف في رسالة موجهة لحزب الله: “نحن العين التي لا تنام على مخططات الإرهاب”.

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