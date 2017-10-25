الحاج حسن: “محور المقاومة” على مشارف الانتصار الكامل

قال وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ “إن محور المقاومة على مشارف الانتصار الكامل على المشروع الارهابي في سوريا والعراق، ما يعني أن من كانوا يهددوننا بداعش والنصرة أرجعنا لهم تهديدهم بانتصاراتنا، ما يعني أن جميع اهل المشرق من سنة وشيعة ومسحيين وأكراد وقوميات ومذاهب وأديان، سيبقون يعيشون معا فلا تقسيم ولا تجزئة ولا توطين”.

وأشار إلى أن “الفضل في ذلك هو للشهداء، شهداء الجيش والقوى الامنية والشعب والمقاومة في لبنان وكل المنطقة، الفضل في الارادة الصلبة وعلى رأسهم الرئيس الصلب والقوي العماد ​ميشال عون​ والموقف القوي للرئيس ​نبيه بري​”.

وخلال العشاء الانتخابي الطالبي الخاص الذي أقامته التعبئة التربوية في “حزب الله” في الجامعة اليسوعية في فندق “لانكاستر” – الروشة، قال: “أفضل ما يمكن أن اقوله تعالوا لنعدد انتصاراتنا: اول انتصار كان انتخاب الرئيس ميشال عون وهو انتصار لكل الشعب اللبناني، انتصار لخيار سياسي ولتحالف سياسي ولكل اللبنانيين. ومنذ سنة وحتى اليوم قد تشكلت حكومة وحققت انجازات عديدة: قانون الانتخبات، الموازنة، ​سلسلة الرتب والرواتب​، الاستقرار الامني، وأمامها مسؤوليات علينا أن نستكملها. لكن ابرز الانتصارات الوطنية هو انتصار معادلة الجيش والشعب والمقاومة، انتصار الجيش في ​فجر الجرود​ والمقاومة في و”ان عدتم عدنا”، تحرير الجرود من ​جرود عرسال​ الى جرود الفاكهة ورأس بعلبك والقاع، وإزالة الخطر العسكري للتكفيريين وتحجيم الخطر الامني وسنكمل المسيرة”.

وأضاف: “أمامنا انتخابات في الجامعة اليسوعية، ونحن سنبقى متناغمين انا والوزير باسيل و​التيار الوطني الحر​، على كل المواضيع ومنها الموضوع الاقتصادي، ونحن مهتمون كثيرا بالعهد والحكومة والوضع الاقتصادي، وسنستمر بالاهتمام، لأهداف عدة، أولها هو أننا نفكر دائما في تأمين فرص العمل وخصوصا امام الخريجين من الجامعات، وهذا اهم مسؤوليات الحكومات. ونتمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن يبقى مصرا على ان تبقى اولوية الاهتمام بالوضع الاقتصادي في طليعة الاهتمامات ومن ضمن الاولويات هي ايجاد فرص العمل”. وقال:”لقد شاركت في انتخابات الجامعات يوم كنت بعمركم، ف​الانتخابات​ مرات تسيس بشكل قليل ومرات بشكل كبير. اود توجيه كلمة لطلاب الجامعة عن حزب الله، فالحزب في الجامعة اليسوعية هو حزب لبناني لدينا معتقداتنا ولدينا اراؤنا وليس لدينا مشروعا سياسيا في اليسوعية الا أن يكون لطلابنا حضور مثلهم مثل كل الطلاب الآخرين و”نقطة عالسطر”، واذا لم يعد هذا حقا مشروعا عند البعض فليخبروننا أنه ألغي بند من بنود الديموقراطية وأن هناك حزبا من الاحزاب لديه طلاب في الجامعة وممنوع عليه المشاركة في الانتخابات، فعندها نقبل اذا كان ذلك وفقا للقانون”.

وختم:”اقول لطلاب حزب الله خاصة في الجامعة اليسوعية، سيحاولون استفزازكم كثيرا ولكن انتم بردوا اعصابكم الى آخر درجة، اشتغلوا انتخابات لتربحوا وليست آخر الدنيا، انتم يا شباب وشابات الحزب مع شباب التيار الوطني الحر وشباب ​حركة امل​ اشتغلوا لتربحوا وعند اي محاولة لاستدراجكم واستفزازكم قولوا سلاما وردوا بالتحية والسلام”.

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